Шановні працівники, пенсіонери та пайовики господарства!

Від імені колективу ПСП «Зарічне» і від нас особисто прийміть найщиріші вітання з нагоди 26-ї річниці Незалежності України!

Нам є чим пишатися і про що згадати у цей визначний день. Україна прославлена своєю багатою історією та культурою, мелодійною мовою, працьовитістю та сумлінністю людей.

Сьогодні той день, коли слова «незалежність», «суверенність», «єдність» набувають нового звучання для кожного українця. Наша держава переживає нелегкі часи. Але цей урок повинен загартувати нас і зробити ще сильнішими.

Віримо, що тільки разом ми досягнемо спільної мети – розбудови нової європейської держави.

Зі святом вас! Слава Україні!

Керівництво та колектив ПСП «Зарічне».