Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ПП «Дружба»!

Щиро вітаємо вас із визначним святом — Днем Незалежності України!

Україна – це наша держава, наша земля, і господарями у ній є ми – український народ, який вкотре з гідністю відстоює свою незалежність!

Нехай наші серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.

Зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України.

Здоров’я вам, щастя, людського добра,терпіння, любові та миру на нашій багатостраждальній землі!

Віталій Волков, генеральний директор ПП «Дружба»