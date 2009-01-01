Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ПСП «Водянське», всі члени громади!

Щиро вітаємо вас із визначним святом — Днем незалежності України! Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу.

Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. З нами Бог і Україна!

Від усієї душі зичимо вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

Дирекція та профком ПСП «Водянське»