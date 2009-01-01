Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ПСП «Водянське», всі члени громади!

До уваги футбольних уболівальників!
У СУБОТУ, 26 СЕРПНЯ 2017 року, на стадіоні «Інгулець» відбудеться поєдинок 8-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Першої ліги.
Зустрічаються команди: ФК «ІНГУЛЕЦЬ» - «ОБОЛОНЬ-БРОВАР» (м.Київ)
Початок зустрічі о 18.00.
Запрошуємо уболівальників Петрівщини та гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.
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Загублений військовий квиток - серія ОПК № 4/457, виданий Петрівським РВК 15.02.2002 року на ім’я Ткаченко Юлії Леонідівни, 19.07.1982 р.н., вважати недійсним.
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Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї - ВА 012399, видане Петрівською РДА 01.10.2010 року, на ім’я Пилипчука Владислава Євгенійовича, вважати недійсними.
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Наступний номер вийде у середу, 30 серпня