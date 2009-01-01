Вельмишановні земляки.

Від усього серця вітаю з найбільшим національним святом українського народу — Днем Незалежності України!

Нашу країну, кожного з нас чекають складні й великі завдання з розвитку нашої держави. Я вірю, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на цьому шляху. Разом ми забезпечимо добробут та незалежність нашої держави. Вірю, що у кожному домі пануватиме щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов!

З Днем Незалежності, Україно! Миру і єднання!

З повагою, керівник окружної організації політичної партії ВО «Батьківщина» Віталій Журавльов