Шановні працівники, пенсіонери та пайовики господарства!

Вітаємо всіх із найбільшим національним святом українського народу — Днем Незалежності України!

У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — обов’язок кожного з нас, усього народу.

Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям.

Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов!

Міцного всім здоров’я, лише радісних мирних буднів та щасливого майбутнього.

Дирекція ТОВ «Верес»