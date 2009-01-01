Шановні жителі Петрівщини, дорогі друзі!

З нагоди великого національного свята нашої державності – Дня Незалежності України прийміть найсердечніші вітання і побажання: Народ України святкує уже 26 річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків - бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі.

Від щирого серця й від усієї душі зичу землякам, рідним, друзям та колегам здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах. І нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на нові добрі починання, в ім’я соборної, незалежної, демократичної, процвітаючої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу. Зі святом Вас! Хай святиться ім’я твоє вічно, Україно - колиско моя!

Анатолій Дорофеєв, генеральний директор ТОВ «Агродар ЛТД»