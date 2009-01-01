Шановні працівники, пайовики і ветерани господарства!

Сердечно вітаємо вас зі святом — Днем Незалежності України!

В цей святковий день зичимо вам міцного здоров’я, щастя, родинного добробуту, душевної рівноваги та впевненості в майбутньому.

Бажаємо, щоб ваша важлива праця на благо рідної Батьківщини та українського народу завжди була плідною та натхненою і дарувала вам лише радість та задоволення.

Міцного всім здоров’я, благополуччя, віри у славне майбутнє рідної України!

Нехай на нашій благословенній землі завжди панує мир, спокій та добро!

З повагою дирекція та профком ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»