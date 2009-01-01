Шановні жителі сіл Червонокостянтинівка, Краснопілля, Новопетрівка та Баштине!

Вітаю вас та ваші родини з головним святом нашої держави — Днем Незалежності України!

Незалежність України відтворює загальнодержавну ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому утвердженню патріотизму, надихає на добрі справи задля розбудови нашої України як демократичної, правової, економічно міцної, соціальної, знаної та впливової серед світової спільноти держави.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя і любові, миру, добра і злагоди, творчого натхнення і плідної праці на благо України, нашого талановитого і працелюбного народу!

Катерина Галуган, депутат районної ради