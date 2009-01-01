Шановні освітяни та всі жителі Петрівщини!

Сердечно вітаємо вас із національним святом нашої державності - Днем Незалежності України!

Ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення.

Від усієї душі зичимо вам, вашим рідним міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.

Наталія Гавриленко, начальник відділу освіти Петрівської райдержадміністрації

Людмила Горбанець, голова районної профспілкової організації працівників освіти