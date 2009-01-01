Дорогі друзі, земляки!

Щиро вітаю вас з Днем Незалежності України!

Наша країна, наш народ вже традиційно святкує чергову річницю цієї події, відтоді, відколи здійснилася споконвічна мрія українців - стати господарями на своїй прекрасній і чарівній землі. Майже тисячу років, з часів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, сповідувати свої традиції та звичаї, не зазнаючи при цьому поневірянь та утисків. Та історичні умови складалися так, що на українській землі, здебільшого, панували більш згуртовані центральною владою народи-сусіди. Та, попри все, українці вибороли свою свободу.

Здоров’я вам та злагоди, добра і благополуччя!

Сергій Дяченко, Чечеліївський сільський голова