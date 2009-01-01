Шановно громадо Червонокостянтинівської сільської ради!

Сердечно вітаю вас зі святом — Днем Незалежності України!

У цей святковий день зичу вам міцного здоров’я, щастя, родинного добробуту, душевної рівноваги та впевненості в майбутньому.

Бажаю, щоб ваша важлива праця на благо рідної Бать-ківщини та українського народу завжди була плідною та натхненою і дарувала вам лише радість та задоволення.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.

Здоров’я вам та злагоди, добра і благополуччя!

Наталія Канатенко, Червонокостянтинівський сільський голова