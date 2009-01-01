Шановні трудівники та ветерани Козацького, Олександро-Мар”ївки, Зеленого Гаю та Ланів!

Щиро вітаю вас із нагоди 26-ї річниці Незалежності України!

Цей знаменний день демократії й громадської злагоди нашого народу став поворотною віхою в історії розвитку Української держави і могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради й добробуту в нашому спільному домі.

Зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України.

Здоров’я вам, щастя людського, добра,терпіння, любові та миру на нашій багатостраждальній землі!

Наталія Лепська, Петрівський сільський голова