Шановні жителі Новостародубської територіальної громади!

Вітаю всіх із Днем Незалежності!

Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому хочеться побажати, щоб кожен з нас почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай, незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і радіти!

Міцного всім здоров’я, благополуччя, віри у славне майбутнє рідної України!

Нехай на нашій благословенній землі завжди панує мир, спокій та добро!

Віктор Заїка, Новостародубський сільський голова