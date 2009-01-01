Дорогі друзі!

Прийміть щирі вітання зі світлим і радісним святом - Днем Незалежності України!

Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу, відзначається як найголовніше свято нашої країни.

Бажаю вам великого щастя, здоров’я, оптимізму та активного довголіття! Нехай у ваших родинах панують радість, злагода і спокій, а оселі повняться достатком!

Доброго всім здоров’я, життєвої наснаги, щедрості душі, міцності духу, здійснення всіх планів та сподівань. І обов’язково – впевненості у собі!

Едуард Яротник, Малинівський сільський голова