Порошенко відкрив у Кропивницькому реконструйовану дитячу обласну лікарню

Особливий день

Медзаклад не бачив ремонтів півстоліття!

Два роки тому у Кропивницькому стартувала масштабна реконструкція дитячої обласної лікарні. На той час бюджет здавався захмарним – понад двісті мільйонів гривень. Скептики не вірили, що медзаклад, побудований ще у 1972-му, можна перетворити на сучасний європейський шпиталь. Однак, завдяки програмі очільника області Сергія Кузьменка «Здоров’я наших дітей», все вдалося, і нині Кіровоградщина може пишатися лікарнею такого рівня.

Оновлення дитячої обласної лікарні – це свідчення змін і в регіоні, і в країні

– У цій лікарні я ще з сином лежала більше тридцяти років тому. Ми були у відділенні для новонароджених. По шість чи сім чоловік у палаті, постіль сіра, таргани отакі бігають, ліжка панцерні односпальні, – пригадує Лідія Нестерова зі Смоліного, яка сьогодні доглядає в лікарні вже за п’ятирічним онуком Євгеном. – Зараз ми хоч нормально можемо спати. Широкі ліжка… Не те, що тоді... А щоб попрати, був один тазик на усіх.

Радіє європейськості лікарні і Лідія Буцула зі Світловодська. Нині вона дбає про онука Кирилка, який потрапив до медзакладу з травмою і вже переніс операцію.

– Я тут до ремонту не була. Але маю з чим порівняти, – я зі Світловодська, – ділиться враженнями бабуся маленького пацієнта. – Лікувалися в дитячій поліклініці. У нас також ремонт зробили, теж добре. От видно: область – є область. Дуже гарно, нам дуже подобається. Все чисто…

Лікарняні будні трирічний пацієнт Кирило як може, так розбавляє. Зізнається, найбільше сподобалося гратися на гігантських яблуках, які встановили на подвір’ї лікарні.

– Учора в яблучці був – червоному і зеленому. Дуже сподобалося. Там ще на одному черв’як є! – розповідає малий і разом із бабусею згадує, що їв на сніданок. – Плов їв, бурячок, хліб із маслом і чай. Нормально!

І Лідія Нестерова, і Лідія Буцула кажуть: до останнього не знали про приїзд Президента до лікарні.

– А чого хвилюватися, ми навіть не знали, що він приїздить. Ми вже третій день тут, все так як було, так і є. Хіба що сьогодні людей багато, – зауважує Лідія Буцула.

Та чи не найбільше хвилювався через візит першої особи країни головний лікар Василь Хорощак. Він радіє, що тепер заклад цілком гідний називатися європейським.

– Звичайно є хвилювання. Ви навіть самі, коли гостей чекаєте, переживаєте, – зауважує він. –Це завжди тривожно, але приємно. Щоб уже остаточно запустити новий корпус, нам потрібно ще зовсім трохи часу. Думаю, за місяць уже оперуватимемо там перших пацієнтів. Тим більше, такі операційні, які нині є у нас, – мають не всі лікувальні заклади в Україні. У нас нове сучасне обладнання. Це дійсно рівень 21 століття!

Головний лікар додає, найближчим часом ще мають з’явитися нові рентгенівські та наркозно-дихальні апарати.

– Сьогодні для мене особливий день, – розпочав свій спіч Глава держави Петро Порошенко. – Ми завершуємо дуже важливий етап. Більше 200 мільйонів зібрали на будівельні роботи, реконструкцію і закупівлю нового обладнання для Кіровоградської обласної дитячої лікарні. Чому це так важливо? Чому це так символічно? Це не лише абсолютно інші умови – це інший вимір обласної лікарні. Це і нові умови роботи лікаря, це і нове обладнання, починаючи від ультразвукової діагностики і закінчуючи операційними. І, врешті-решт, це врятовані життя дітей. Не треба більше їздити ні в Київ, ні в інші обласні центри. Тут будемо робити абсолютну більшість лікувальних процедур. Це важливо. Це добре. Це свято. Це результат нашої спільної роботи. Оновлення дитячої обласної лікарні – це свідчення змін і в регіоні, і в країні. Вперше за тривалу історію майже за півстоліття був проведений капітальний ремонт всіх її бу-дівель. До 14 тисяч маленьких пацієнтів матимуть можливість відновити своє здоров’я. Це те, заради чого варто жити.

2017 рік став знаковим у багатьох аспектах для України

Втім, не лише про медицину обласного рівня говорив Президент. Він заявив, у порядку денному стоїть розвиток і сільської медицини.

– Ще одна важлива річ – чотири мільярди гривень зі спецфонду спрямуємо на фінансування сільської медицини. Для жителів села має суттєво поліпшитися якість медичної допомоги. Найближчим часом відбудеться презентація зазначеної програми, відновлення справедливості по відношенню до жителів села, – наголосив Петро Порошенко.

Разом із тим він нагадав, 2017 рік став знаковим у багатьох аспектах для України. Це безвізовий режим, економічне зростання, децентралізація, боротьба з корупцією…

– 11 червня 2017 року наша горда українська нація отримала право на безвізові подорожі до Європейського союзу. І це не просто право перетинати кордон, – це остаточне «прощавай» російській імперії і Радянському Союзу. Повернення України в родину європейських народів. Остаточно. І це дуже символічно, – підкреслює Президент. – 26-й рік незалежності знаменний і тим, що ми подолали глибоку кризу, спричинену війною. Гібридною війною. Це не просто війська Росії на фронті. Це не просто постачання надсучасної зброї. Це закриття російських ринків, це торговельна війна, це терористичні операції на нашій території, які готуються в Ростовській, Бєлгородській, Курській та інших областях Російської Федерації. Ми подолали і виправили. Ми відновили економічне зростання! Ми також сьогодні констатуємо ріст надходжень до державного бюджету, які дозволили в тому числі спрямувати частину коштів не лише на обороноздатність, а й на підвищення соціальних стандартів. До 3200 гривень виросла мінімальна заробітна платня, збільшилися надходження до пенсійного фонду. І це головна позиція для реалізації восени цього року пенсійної реформи. Для чого вона проводиться? Для справедливості. Хто має більший стаж – той має більше пенсії. Це нормально. Це правильно. Іншої альтернативи не існує!

Крім того, Глава держави анонсував новий експеримент, який після вдалих результатів у трьох пілотних регіонах, реалізуватиметься на всій території України.

– Пам’ятаєте, у 2014-2015 році я вніс до парламенту пропозиції, що перевиконання надходжень від митних зборів мають залишатися в регіоні, який забезпечив це перевиконання, і половина – 50% – спрямовуватися на будівництво доріг. Це також є ознака нової України. Піонери цього експерименту – Львівська, Івано-Франківська й Одеська області. Цього року за моєю пропозицією такий досвід має розповсюдитися на всю Україну, бо він є вдалим, – зазначив Петро Порошенко і також звернув увагу на здобутки децентралізації. – Не треба більше, щоб люди їздили з торбами в Київ, вибиваючи гроші, що їм належать. І сьогодні в рази зросли надходження до міських бюджетів, до бюджетів територіальних громад. Є можливість уже не просто виплачувати заробітну платню, бо раніше місцеві бюджети були касами з виплати заробітної платні, а реально турбуватися про розвиток міста. Хочу наголосити, що це лише початок.

Дякую за кожного українського героя, поставленого на ноги

До обласного госпіталю для ветеранів війни Президент поїхав аби вручити державні нагороди бійцям Сил спе-ціальних операцій, які відзначилися у захисті незалежності та територіальної цілісності України. Він також побачив, у яких умовах проходять реабілітацію герої.

– Я дуже високо ціную внесок Кіровоградщини у захист від військової агресії. Прикметно, що троє з шести військових, які сьогодні отримують нагороди, народилися вже у незалежній Україні – молоде покоління українців, яке береже наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Завдяки такому спецназу, який зараз має Україна, ми обов’язково здолаємо ворога. Дякую за вашу мужність та вашу позицію. Український спецназ завжди виконував найважчі завдання, особливо третій полк, – звернувся Петро Порошенко до бійців, а оглянувши госпіталь, високо оцінив і роботу медиків. – Дякую за кожного українського героя, поставленого на ноги!

Побував Головнокомандувач Збройних сил України і в розташуванні третього полку, де разом із Міністром оборони Степаном Полтораком і керівником Генштабу Віктором Муженком провів робочу нараду.

– Сьогодні сили спеціальних операцій є символом нашої співпраці з партнерами Північно-Атлантичного альянсу. Створюються спеціальні бази, домовилися, що і на Кіровоградщині з’явиться об’єкт, який поліпшить рівень підготовки наших спецпризначенців, – повідомив Петро Порошенко.

День Незалежності по-новому

Війна, зауважує Глава держави, об’єднала українців. А тому День Незалежності нині уже не такий, яким був кілька років тому.

– Дуже важливо, що зустріч відбувається напередодні 26-ї річниці нашої незалежності. Ви – перші, кого я маю велике щастя, насолоду і нагоду привітати з цим святом. Ми маємо засвідчити ту кардинальну відмінність, яку має святкування цього свята зараз. Згадайте, три з половиною – чотири роки тому, на жаль, для багатьох святкування Дня Незалежності було просто ще одним вихідним днем. Сьогодні українці відчувають себе по-іншому. Російська агресія згуртувала нас у єдину націю. Традиційні українські хутори – то вже не та хата, яка куди не ткни, обов’язково опиниться скраю, – це єдина патріотична родина, яка відстояла наш спільний дім. Ми пізнали реальну ціну справжньої свободи, і День Незалежності рік від року стає для нас дедалі більшим святом, уже навіть важливішим ніж Новий рік та інші традиційні свята. Він знаменує і повторне наше народження, і воскресіння наших мрій, і новизну нашої держави, – наголосив Петро Порошенко.

Приємно, що керівництво держави високо оцінює нашу роботу

Тим часом очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко, отримавши на свою адресу похвалу від Президента, зауважив, процес змін в області не закінчується – попереду ще чимало реконструкцій старих і будівництво нових інфраструктурних об’єктів.

– Приємно, що керівництво держави високо оцінює нашу роботу. Але попереду ще чимало проектів. Це і продовження реалізації моєї програми «Здоров’я наших дітей», в рамках якої заплановані і вже реалізовані реконструкції спортивних залів у школах, будівництво спортивних майданчиків… Це і ряд військових об’єктів, анонсованих Президентом. Це подальша робота у напрямку децентралізації в області. І багато іншого. Переконаний, наш курс на європейські цінності – незмінний. Вдячний своїй команді, вдячний людям, які нас підтримують, – підсумував голова облдержадміністрації.

Ірина Іванова