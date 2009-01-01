Дорогі колеги-хлібороби!

Вітаю вас із найвеличнішим національним святом – Днем Незалежності України!

Історію власної держави творить її народ, 26 років – дуже невеликий відрізок часу в історичному вимірі, але для нинішнього покоління українців – це вкрай непростий період становлення нашої державності.

День Незалежності України – це свято пам’яті і свято надії. Пам’яті про минулі покоління, що творили націю і боролися за державність, про тисячі незламних патріотів, які відійшли у вічність з Україною на устах. А надії, що будемо вдячними нащадками, не зрадимо їхньої віри, збережемо непохитність у відстоюванні інтересів Української держави, що станемо за це пліч-о-пліч, бо ми – народжені вільними! Тож хай усі наші справи будуть багатими на перемоги, кожен наш крок уперед завершується успіхом. Бажаю всім вам гарного свята! Хай радість та злагода панують у кожному домі. Доброго всім здоров’я, життєвої наснаги, щедрості душі, міцності духу, здійснення всіх планів та сподівань. І обов’язково – впевненості у собі! Україна – це кожен із нас! І всі ми непереможні!

Олександр Поворознюк, генеральний директор ТОВ «АФ «П’ятихатська»