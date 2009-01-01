Шановна громадо Луганської сільської ради!

Прийміть найщиріші вітання до 26-ї річниці Незалежності України!

Для багатьох українців День Незалежності – довгоочікуване свято, яке кожен свідомий громадянин чекає з нетерпінням, адже цього дня згадуються щемливі моменти нелегкої української історії. Крім того, це ще одна чудова можливість взяти участь у параді вишиванок або провести час у колі друзів за смачними стравами української національної кухні. В будь-якому разі День Незалежності – свято, яким українці пишаються та з яким вітають один одного.

Міцного всім здоров’я, благополуччя, віри у славне майбутнє рідної України!

Нехай на нашій благословенній землі завжди запанують мир, спокій та добро!

Роман Штурмак, Луганський сільський голова