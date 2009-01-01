Дорогі жителі Йосипівської територіальної громади, працівники та керівники сільгосппідприємств!

Випуск: № 65 (9982) Середа, 23 серпня 2017 року

Щиро вітаю вас із визначним святом — Днем незалежності України!

З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаю усім міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

Бажаю нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання - побудови заможної, демократичної, процвітаючої України.

Щиро зичу вам доброго здоров’я, родинного благополуччя та життєвих гараздів.

Іван Шульга, Йосипівський сільський голова

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