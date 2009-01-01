Шановні земляки!

Щиросердечно вітаємо вас із найголовнішим національним святом українського народу – Днем Незалежності України! Цей день демократії й громадського самоусвідомлення нашого народу став поворотною віхою в історії розвитку Української держави і могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради миру й добробуту в нашому спільному домі.

Нині Україна переживає найскладніші часи своєї сучасної історії - зовнішню збройну агресію та посягання на незалежність і цілісність держави. Але, як завжди в подібні суворі часи, найкращі сини і дочки України стали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. Не маємо сумніву: наша сильна і мужня, духовно багата нація зможе вистояти і в цих випробуваннях - ми обовязково переможемо! Тож докладаймо спільних зусиль для завершення великої місії - захистити, зберегти, розбудувати та уславити нашу Велику Єдину Україну!

Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножать її славу, поповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям. Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім довгожданий мир, щастя і добро, порозуміння та згуртованість, злагоду та любов! Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради