Шановні жителі Іскрівської територіальної громади!

Від душі вітаю вас зі знаменною датою – Днем Незалежності України!

Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу, почав з власної незалежності! Нехай незалежно ні від чого, у нашому житті завжди виходить знаходити позитивні моменти!

Наше з вами життя та наша повсякденна діяльність мають стати неоціненними інвестиціями в добробут народу. Тож будуймо державу нашої мрії разом!

Здоров’я вам та злагоди, добра і благополуччя!

Микола Платошин, Іскрівський сільський голова