Шановні мешканці села Зеленого!

Щиро вітаю вас із визначним святом — Днем незалежності України!

Дата проголошення незалежності України стала поворотною віхою в історії розвитку Української держави і могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради миру й добробуту. За роки незалежності нам вдалося подолати труднощі становлення демократичної держави. І навіть у нинішній період зовнішньої агресії та зумовленого нею економічного спаду наша громада, завдяки працьовитості та цілеспрямованості, вносить гідний внесок в розвиток нашого рідного села та всієї України.

Тож щастя усім, миру та добра!

Інна Беркун, Зеленський сільський голова