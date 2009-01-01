Дорогі жителі Ганнівки, Володимирівки, Сергіївки та Рядового!

Щиро вітаю вас з Днем незалежності України!

Цей знаменний день демократії й громадської злагоди нашого народу став поворотною віхою в історії розвитку Української держави і могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради миру й добробуту в нашому спільному домі.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України.

Ніна Цапенко, Ганнівська сільський голов