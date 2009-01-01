Дорогі жителі Петрівщини!

Вітаю всіх із найбільшим національним святом українського народу — Днем незалежності України!

Нам судилося стати учасниками творення новітньої Української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і відповідальність перед власним сумлінням, родиною і пройдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки.

Від усієї душі зичу вам та вашим рідним міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього!

Олександр Поворознюк, депутат районної ради