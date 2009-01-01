Шановні мешканці Кіровоградщини!

Прийміть найсердечніші вітання і побажання з нагоди великого національного свята нашої державності – Дня Незалежності України!

День Незалежності – це день, в якому щорічно зустрічаються Минуле і Майбуття України. Минуле має вселяти мудрість. Майбуття повинно виховувати в нас відповідальність за прийняття рішень.

У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — обов’язок кожного з нас, усього народу.

У такий складний час поняття Незалежності та Єдності України набуло для кожного з нас особливого змісту. Дух патріотизму об’єднав людей різних національностей. Скрізь майорять жовто-блакитні прапори. Бути українцем – почесно.

Нехай Господь дарує кожному та всій державі сили і наснаги, добра, перемог і здобутків. Бо щасливими, духовно та матеріально багатими повинні зростати наші діти, онуки та правнуки.

З повагою голова обласної ради Олександр Чорноіваненко