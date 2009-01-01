Шановні жителі Водянської територіальної громади!

Прийміть найщиріші вітання до Дня незалежності України!

День незалежності для нас є святом єднання, переоцінки наших ідеалів і орієнтирів розвитку державності і зміцнення стабільності.

Від усієї душі бажаю вам міцного здоров’я, щастя, миру, достатку, наполегливості і перемог у вирішенні життєво важливих проблем і подальших успіхів у всіх справах і починаннях в ім’я процвітання незалежної України!

Оксана Гончаренко, Водянський сільський голова