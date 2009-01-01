Дорогі друзі!

Випуск: № 65 (9982) Середа, 23 серпня 2017 року

Прийміть найщиріші вітання до 26-ї річниці незалежності України!

Сьогодні, в День Незалежності України, я вітаю усіх вас, хто своїми діями докладається до нашої спільної справи – розбудови нової європейської держави України. Сьогодні наше завдання, усіх громадян Україна – зробити усе, аби наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, докласти максимум наших зусиль і снаги, аби наблизити пору розквіту України.

І не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення, скільки нам років і якою мовою говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Бажаю міцного здоров’я, родинного благополуччя, довгих літ щасливого та мирного життя. Зі святом вас! Слава Україні!

Людмила Коломієць, Іванівський сільський голова

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