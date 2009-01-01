Шановні земляки!

Щиросердно вітаю вас із величним національним святом — Днем Незалежності України! 26 років тому прийнятий історичний документ, що дає нам право бути дійсними господарями на своїй землі. Нам дана винятково відповідальна місія берегти і примножувати багатства нашої найпрекраснішої української землі, суверенної, демократичної держави. Незалежність — найвагоміше надбання нашого народу. Вона здобута наполегливою боротьбою і невтомною працею наших вільнолюбивих пращурів, котрі не дали знищити Україну під час воєн, голодомору та репресій.

Нехай свято Дня Незалежності України вселяє в нас гордість за наш народ, міцно об’єднає всіх у єдиному прагненні — жити щасливо у вільній суверенній країні. Бажаю вам мирного неба, здоров’я і благополуччя!

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова