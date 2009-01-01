Дорогі співвітчизники!

Щиро вітаю вас із найголовнішим державним святом українців – Днем незалежності!

Нехай цей день наповнить серця кожного гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, вірою у перемогу справедливості, законності, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щедрої долі, щастя та миру, достатку і процвітання. Нехай свято незалежності буде щедрим на добро і любов та сповненим надії і віри у краще майбутнє нашої України.

Вагомих здобутків вам у житті і праці.

З повагою народний депутат України Анатолій Кузьменко