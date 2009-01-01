Дорогі земляки!

24 серпня ми відзначаємо найбільше свято країни – День Незалежності, що є також днем народження нашої держави. Незалежність для українців – це не лише політична й економічна самостійність, свобода прийняття рішень, право на вільний вибір. У широкому розумінні слова – це наша державність, яку український народ виборював протягом століть та змушений відстоювати і нині.

На жаль, наша незалежність дається нам дорогою ціною. Вона омита кров’ю патріотів, які і сьогодні під синьо-жовтими знаменами виборюють її у тяжких виснажливих боях з агресором на Сході країни, віддають життя заради мирного, щасливого і заможного майбутнього наступних поколінь українців. Тому знаковим є те, що напередодні Дня Незалежності ми святкуємо День Державного Прапора – головного символу нашої держави.

Вітаю вас зі святами. Зичу вам злагоди, добробуту та благополуччя, а також надії і непохитної віри в нашу перемогу.

З повагою голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко