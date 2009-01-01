ПОТОМСТВЕННА ЗНАХАРКА

НАДІЯ

у смт Петровому

За допомогою добрих вищих сил, рук і молитов очищу душу, зніму прокляття, зурочення, намов¬ляння, привороти, відвороти, вінок безшлюбності, переляк, родове закляття, навіт. Допоможу в ліку ванні бородавок, простати, безпліддя, алкоголізму, хвороб суглобів, шкіри й енурезу, виганяю злих духів як із людини, так і з приміщення, виливаю на віск, сприяю ладу в сім’ї та бізнесі, повертаю віру в себе. Не ворожу, не кодую, не гіпнотизую.

Вартість прийому - 70 грн.

Попередній запис за тел.: 063-71-83-048.

Адреса: вул. Центральна, магазин «Лавка», 2 поверх (напроти Центральної районної лікарні). Дні прийому з 20 серпня по 25 серпня, з 8.00 до 18.00 год.