ПОТОМСТВЕННА ЗНАХАРКА НАДІЯ

Загублений Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку - серія ІІІ-КР № 020198, виданий на підставі рішення голови Петрівської районної державної адміністрації від 15.02.2002 року № 79-р,кадастровий №3224983000:02:000:0004, на ім’я Пронської Лідії Миколаївни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
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Загублений Державний акт на право власності на земельну ділянку - серія ЯЛ № 125897, виданий на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 28 жовтня 2009 року за № 1844 Новгородківською державною нотаріальною конторою, кадастровий №3524955100:02:000:1098, на ім’я Злакаман Софії Миколаївни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
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