101 РАДИТЬ ТА ЗАСТЕРІГАЄ

На протязі липня-серпня 2017 року працівниками Петрівського РС в с. Іскрівка, с. Новий Стародуб, смт. Петрове, с. Луганка, с. Балахівка та на інших селах району були проведені рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки, правил поведінки на воді, рейдові перевірки щодо дотримання аграріями вимог пожежної безпеки на полях, а також проведення рейдових перевірок лісових масивів щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки.

Також працівниками Петрівського РС були проведені виступи у трудових колективах району та дискусійні майданчики у сільських та селищних радах.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області