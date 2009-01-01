Будьте обережні під час виявлення боєприпасів ІІ світової війни та сучасних вибухових пристроїв!!!

Різноманітні боєприпаси випадково знаходять на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, на дні річок, проте частіше - у ґрунті.
Запам’ятайте! Якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть торкатися – це дуже небезпечно.
При виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним:
- не чіпайте, не відкривайте, не рухайте знахідку;
- відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;
- відведіть подалі людей від підозрілої знахідки;
- припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;
- про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно ТЕРМІНОВО повідомити місцеві органи влади (сільську раду, відділення поліції, районний відділ ДСНС України в області за номером 101).
Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області