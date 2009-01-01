ЗАХИСТ ВІД ПОЖЕЖІ В ПОБУТІ

Випуск: № 64 (9981) Субота, 19 серпня 2017 року

Поради
- Слідкуйте за станом ваших печей, димоходів, електро-проводки і електроприладів.
- Не вмикайте декілька приладів в одну розетку. Розетки повинні бути розміщені в легкодоступних місцях.
- Виходячи з дому, не залишайте увімкненими електро-прилади, газові плити чи печі.
- Не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами.
- Не бійтеся перебільшити небезпеку. Куди небезпечніше її недооцінити. Будьте уважними і обережними, але ніколи не панікуйте. У разі виникнення пожежі дійте розсудливо та швидко.

Пожежу легше попередити, ніж перемогти!

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області

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