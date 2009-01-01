Поведінка на воді

Найбільш приємний і корисний відпочинок у теплу пору року — відпочинок на воді. Однак, перебуваючи на водних об’єктах, завжди треба пам’ятати про безпеку.
Загальні правила поведінки:
1. Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен організовуватись у спеціально відведених для цього місцях.
2. Безпечніше відпочивати на воді у світлу пору доби.
3. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води — не нижче +18° С, повітря — не нижче +24° С
4. Купатися можна тільки за умови гарного самопочуття.
5. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.
6. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.
7. Відпочивати краще у затінку, не перегріватися.
8. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів
9. Стрибати у воду можна тільки в знайомих водоймах, в яких вам відомі глибина та стан дна.
10. Якщо ви потрапили у вир, треба набрати якнайбільше повітря в легені, занурившись у воду і зробивши сильний ривок убік за течією, спливти на поверхню.
11. Без необхідності, жартома, не кличте на допомогу.
12. Не можна пірнати у воду з дамб, причалів, дерев, човнів, катерів, стрімких берегів.
13. Дітей, які граються біля води, необхідно тримати постійно у полі зору. Купатися діти можуть тільки у присутності дорослих.
14. Забороняється купання після вживання алкогольних напоїв.
Знання та виконання правил поведінки на воді є умовою безпечного життя, а також отримання задоволення від подібного відпочинку.
Віта Малюта, завідувач сектору з питань цивільного захисту Петрівської РДА
Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області