Пожежна безпека в природних екосистемах

Петрівська РДА та Петрівський РС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в природних екосистемах. Що може зробити кожен, щоб попередити лісову пожежу та убезпечити себе, своє село, ліс?

Будьте обережні з вогнем у межах будь-якої природної території. Щоб ваша необережність не стала причиною лісової пожежі, ніколи не підпалюйте суху траву на полях або галявинах у лісі. Якщо побачите, як це роблять інші, постарайтеся їх зупинити й пояснити, чим небезпечні трав’яні пали. У будь-якому випадку ніколи не розводьте багаття в сухому лісі або на торфовищі. Насамперед, переконайтеся, що кострище розташовується на мінеральному ґрунті (піску або глині). Постарайтеся пояснити друзям і знайомим, що їхня необережність може послужити причиною пожеж. Відчувши запах диму, підійдіть ближче й з’ясуйте, що горить, у яку сторону дме вітер, яка небезпека поширення пожежі, чи є діти в зоні руху вогню. Оцініть ситуацію – чи варто намагатися загасити вогонь самотужки або краще поспішити за допомогою, щоб не втратити даремно часу й не дати вогню набрати сили.

Віта Малюта, завідувач сектору з питань цивільного захисту Петрівської РДА

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області