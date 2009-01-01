Невдалий виїзд

Спортивні новини
Через те, що заключні матчі попереднього шостого туру гралися в понеділок, коли тираж «Трудової слави» було вже зверстано і відправлено до друку, ми не встигли ознайомити читачів районки з результатом виїзного поєдинку «Інгульця-2» в Одесі, де суперником нашої команди була місцева «Реал-Фарма». На жаль, наші футболісти поступилися «фармацевтам» з дещо непристойним рахунком 0:5. Втім, такі цифри на табло, які мали б свідчити про тотальну перевагу одеситів над петрівчанами, не зовсім точно передають реальне співвідношення сил на полі, адже «Інгулець-2» «посипався» лише після двох пенальті та видалення нашого голкіпера Максима Гурідова. А до цього неприємного епізоду гра проходила майже на рівних. Однак все ж маємо визнати, що «Реал-Фарма» перемогла цілком заслужено, адже об’єктивно змогла краще налаштуватися на гру. Можливо, рахунок не мав би бути таким розгромним, одначе зусиль наших футболістів, аби відмітитися бодай «голосом престижу» виявилося явно замало. Тож «Інгулець-2» поки що міцно «загруз» на дні турнірної таблиці, випереджаючи хіба що дві миколаївські команди «Суднобудівник» та «Миколаїв-2», а також запорізький «Металург». Наступну гру молоді «інгульчани» проведуть вже цієї суботи, приймаючи на своєму полі одного з лідерів чемпіонату – новокаховську «Енергію». Чи зуміють підопічні Андрія Кононенка подолати кризу і дати гідний бій «енергетикам» - побачимо вже зовсім скоро.
Володимир Кіфенко.