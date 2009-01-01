Чекайте «Битву хорів» на районній сцені

Днями головою райдержадміністрації Сергієм Завалієм було підписано розпорядження «Про проведення районного конкурсу хорових колективів «Битва хорів». Передбачається, що цей культурно-мистецький захід відбудеться у жовтні поточного року, і переможці його визначатимуться одразу в двох номінаціях: «Народний хор» (включатиме виконавців народного, академічного та естрадного співу) та «Хор ветеранів». Розпорядженням затверджено склад журі конкурсу, до якого увійдуть виключно фахівці з музичного і вокально-хорового мистецтва, та положення, яке регламентує умови, порядок і процедуру затвердження складу учасників, а також визначення переможців, які отримають дипломи Конкурсу та цінні подарунки.

Як зазначається в Положенні, метою вказаної культурно-мистецької акції є збереження традицій української пісенної творчості, розвиток вокально-хорового мистецтва в районі, активізація діяльності та підтримка аматорських хорових колективів, а також підвищення рівня виконавської майстерності учасників, збагачення репертуару новими вокально-хоровими композиціями.

Звичайно ж, осторонь цієї події не залишаться й місцеві ЗМІ, які спробують доступними їм засобами і можливостями передати всі деталі і нюанси конкурсних змагань. І, безумовно, ми розповімо як про учасників конкурсу, так і про його переможців.