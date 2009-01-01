Коли форма відповідає змісту

Ми вже не раз поверталися до теми угоди про соціальне партнерство між Петрівськими рай-держадміністрацією та районною радою і ПрАТ «ЦГЗК», зокрема - співучасті в районній програмі розвитку «Майбутнє – спільна справа», називали переможців, які подали на конкурс най-цікавіші проекти.

І ось днями керівники району – голова райдержадміністрації Сергій Завалій, його перший заступник Тетяна Панета та голова районної ради Тамара Сакара побували на кількох об’єктах, аби побачити, як проекти-переможці втілюються в життя.

Одним з найцікавіших є проект громадської організації «Надія плюс 2020», який називається «Спільно створимо умови для дозвілля сільського населення» (створення парку в с.Олександрівка). Слід сказати, що це буде не просто парк, а гарно обладнаний до-звіллєвий комплекс. Адже поряд – сільський клуб, дитячий ігровий майданчик, майданчик вуличних спортивних тренажерів, а в парку буде сцена, облаштовані відповідним чином місця для глядачів. Тож тут дуже зручно буде проводити різноманітні масові заходи (можливо, і районні). Сергій Дяченко розповів про хід робіт, які ведуться у відповідності до графіка і з високою якістю.

Комунальний заклад «Петрівське НВО – ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія» став одним з переможців у номінації «Кращий клас» з проектом «Від комфортних умов – до якісної освіти» (придбання шкільних меблів, телевізора, поточний ремонт класу). Тут розпочато ремонт класної кімнати 9 – Б класу. Як повідомила начальник відділу освіти райдерж-адміністрації Наталія Гавриленко, цей клас є одним з кращих у навчальному закладі, а класний керівник Наталія Митько – однією з кращих педагогів.

Цей же навчальний заклад став переможцем і в номінації «Енергозбереження та енергоефективність» з проектом «Турбота про підростаюче покоління – запорука успішної держави» (заміна вікон у Петрівській ЗШ І ступеня – філії Петрівського НВО). Керівник навчального закладу Олександр Лівак повідомив, що у рамках проекту встановлено 13 віконних прорізів, крім того, багато робиться в плані підготовки школи до нового навчального року, після чого провів для гостей екскурсію приміщенням школи. Разом оглянули класи, кімнати для відпочинку школярів. Особливо сподобалася кухня, де, практично, завершено ремонт. Вона змінилася просто невпізнанно, стала комфортною для роботи, сучасно обладнаною. Проводити ремонтні роботи і поповнювати її новим обладнанням допомагають спонсори - керівники ПП «Дружба» Віталій Волков і ПСП «Водянське» Григорій Огир.

У номінації «Здоровий спосіб життя» взяла успішну участь громадська організація «Богданівська ініціативна молодь» з проектом «Подаруй дитині мрію», який передбачає будівництво дитячого ігрового майданчика. Показово, що всі роботи виконуються силами громади, без залучення підрядних бу-дівельних організацій. Зекономлені кошти (а загальна вартість проекту 103 тис.грн.) використають на впорядкування території, встановлення огорожі тощо. Ця ж громадська організація бере активну участь в ремонті приміщення місцевого ФАПУ, тож гості не оминули увагою і цей об’єкт, аби ознайомитися з ходом робіт. Вони ведуться інтенсивно і, як пообіцяв Богданівський сіль-ський голова Сергій Доцяк, будуть завершені у визначений термін.

Подальший маршрут проліг до Іскрівки, де сільський голова Микола Платошин ознайомив керівників району з ходом виконання проекту громадської орга-нізації «Іскрівчани» - «Облаштування території парку в с.Іскрівці» (номінація «Затишний двір»). Микола Борисович показав частину вже придбаного обладнання, доповів про план проведення робіт. Розповів також про роботу по організації дозвілля молоді. Задля того, щоб їй було цікавіше від-відувати приміщення, яке виконує роль клубного закладу, придбали настільний теніс, який відразу став дуже популярним. Сільський голова постійно цікавиться уподобаннями молоді щодо проведення дозвілля.

Важливою для поліпшення якості життя людей є номінація «Чиста вода», в якій з проектом «Капітальний ремонт мереж централізованого водопостачання в селах Володимирівка та Ганнівка (заміна глибинних насосів)» перемогло КП «П’ятихатська ЖК». Начальник підприємства Микола Сікора, разом з Ганнівським сільським головою Ніною Цапенко, продемонстрували на місці, на одній із свердловин, роботу нових насосів, показали також ще не встановлені насоси. Він зауважив, що, хоча нові насоси працюють ще менше місяця,проте вже помітно, що вони вдвічі економніші за старі, адже значно меншої потужності, хоча і забезпечують безперебійне водопостачання. Тож вар-тість проекту – 30 тис.грн. себе виправдовує.

Підводячи підсумки, можна сказати, що співпраця району з компанією «Метінвест», до якої належить ПрАТ «ЦГЗК», є надзвичайно ефективною і вигідною. Це саме той випадок, коли форма – назва інвестиційної програми «Майбутнє – спільна справа» - дійсно відповідає суті, бо, об”єктивно, всі проекти-переможці спрямовані у майбутнє. А ще дуже важливо, що участь у програмі спонукала громадськість до більшої активності, розбудила ініціативу. Недаремно ж, практично, всі керівники органів місцевого самоврядування і представники громадських організацій зізналися, що залюбки братимуть участь і в майбутніх подібних проектах.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: С.Дяченко: «Тут буде зона відпочинку»; Петрівська ЗШ І ступеня з новими вікнами; такою стала кухня Петрівської ЗШ І ступеня після ремонту; С.Доцяк доповідає про хід ремонту ФАПу; «Іскрівська молодь залюбки грає в настільний теніс», - говорить сільський голова Микола Платошин; М.Сікора демонструє новий глибинний насос.