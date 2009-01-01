Нас знову стає менше

Сумна демографія

Населення. На 1 червня 2017р. в районі проживало 23,9 тис. осіб. За січень-травень 2017р. чисельність населення скоротилася на 141 особу.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2017р. становила 319 осіб.

Сільське господарство. За січень-червень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 105,4%.

Промисловість. У січні-травні 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3,4 млн.грн.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень-червень: 2017р. перевезено 12 тис.т вантажів, що на 46,7% менше ніж за січень-червень 2016р., вантажооборот зменшився на 50,8% і склав 2,4 млн.ткм.

Перевезено 89,6 тис. пасажирів, що на 36%) менше ніж за січень-червень 2016р., пасажирооборот зменшився на 33,5% і склав 6,3 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Кіровоградській області