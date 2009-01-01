Протяг проти духоти: що шкідливіше

Ваше здоров’я

Прохолодний вітерець, що проникає у вікна, може спровокувати застуду, радикуліт або запалення м’язів. Водночас, брак свіжого повітря може спричинити проблеми із судинами та серцем.

Теплова непритомність

І протяг, і духота справді можуть нашкодити здоров’ю. Однак меншим лихом є все-таки протяг. Адже якщо у людини, яка постояла на протязі, загостриться радикуліт, остеохондроз, почнеться синусит або міозит (запалення м’язів), то ці хвороби ще можна лікувати. А от якщо через брак повітря людина знепритомніє, це набагато небезпечніше.

У закритому приміщенні, особливо у переповненому людьми транспорті, дуже швидко підвищуються температура і вологість, оскільки всі ми випаровуємо вологу, тобто пітніємо. Тому, наприклад, салон транспорту у спеку перетворюється неначе на тропічні джунглі. У таких умовах в усіх без винятку людей виникає підвищене навантаження на серцево-судинну систему, а значить дістати інфаркт або інсульт можуть не тільки люди літнього віку.

Крім того, тривале перебування в задушливому і вологому приміщенні може спричинити тепловий удар. Його ознаками є сонливість, часте позіхання, почервоніння обличчя, важкий подих і навіть розлад мови та порушення опорно-рухових функцій. Людина з такими симптомами потребує термінової медичної допомоги.

Крізь імунітет

При цьому брак повітря і тепловий удар небезпечні для всіх без винятку, а от протяги шкодять переважно людям з ослабленим імунітетом. Для спітнілої розігрітої людини навіть невеликий протяг може становити небезпеку. Насамперед страждають м’язи спини, шиї, попереку. У хворобливих людей зі слабким імунітетом протяги можуть викликати запалення вуха, нирок, пневмонію. А ці захворювання потребують серйозного і тривалого лікування.

Щоб не псувати нікому літо й не думати про хвороби, потрібно дотримуватися кількох простих правил. Найголовніше, пам’ятайте, що люди не можуть мислити однаково, але розуміти одне одного повинні. Вікна у транспорті бажано відчиняти лише з одного боку, у спеку запасайтеся серветками, віялами та водою.

Обережно: кондиціонер!

У спекотні дні існує діапазон теплового комфорту для кондиціонера – від +18 до 24 0С. Багато хто намагається поставити кондиціонер на 18 0С, не підозрюючи, що цим тільки шкодить собі. Адже коли за вікном +32 0С і вище, а в приміщенні вдвічі холодніше, існує великий ризик застудитися. Тому кондиціонер потрібно настроювати на температуру, яка не буде надто різко контрастувати з вуличною. Наприклад 24 0С.

Крім того, кондиціонер під час роботи висушує повітря, внаслідок чого пересихають слизові оболонки дихальної системи, адже за невисокої температури пити не хочеться. Сухі слизові збільшують ризик підхопити нежить і навіть запалення легенів. Тому якщо працює кондиціонер, обов’язково потрібно пити багато води, навіть якщо ви не відчуваєте спраги.