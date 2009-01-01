Державна фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

До уваги сільгоспвиробників!

Обласна конкурсна комісія Кіровоградської обласної державної адміністрації з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів доводить до відома всіх підприємств АПК, що обласною комісією з дати опублікування даного оголошення розпочинається прийом документів для визначення суб’єктів господарювання у 2017 році для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.

Умови надання компенсації визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (із змінами).

Інформацію про перелік документів та умови проведення конкурсу можна отримати за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи 84, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, кімната 205, телефон для довідок: 24-77-85 або на офіційному сайті департаменту: http://apk.kr-admin.gov.ua.