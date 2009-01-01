До уваги читачів районки!

Традиційно, серпень – місяць підготовки і подачі заявки періодичними виданнями регіональним представництвам «Укрпошти» для внесення даних до Каталогу передплатних видань України. Не є винятком і наша районка: відповідна заявка також щорічно готується і надсилається для включення до згаданого Каталогу. Однак у наступному році в процедурі доставки і розповсюдження районки нами передбачаються певні зміни, з якими вважаємо за потрібне ознайомити наших читачів.

По-перше, ми знову плануємо повернутися до формату восьмиполосного щотижневика. Нагадаємо, у 2005 році подібна періодичність виходу нами вже застосовувалася в якості експерименту: ряд читачів його цілком підтримали, але більшість все ж, мотивуючи це бажанням отримувати якомога свіжіші новини, наполягли на поверненні до дворазового випуску. Тож чому знову виникла така необхідність? Передусім, це викликано змінами в графіку роботи відділень «Укрпошти», завдяки яким у більшості випадків обидва номери районки доставлялися передплатникам в один день, на що вони нам неодноразово скаржилися. Причому такі випадки мають місце навіть у районному центрі, тож ми можемо лише здогадуватися, що ситуація в селах ра-йону не набагато краща. Тобто, іншими словами: більшість читачів і так по факту отримують нашу газету лише раз на тиждень. Оскільки суттєвих важелів впливу на ситуацію ми не маємо, тож і прийняли рішення – вихід газети раз на тиждень оформити офіційно. Разом з тим звертаємо увагу читачів, що кількість новин та інформаційних повідомлень збережеться у попередньому обсязі і навіть трохи збільшиться за рахунок лише одноразової публікації вихідних паспортних даних на першій та останній сторінках кожного номера.

Для нас же одноразовий випуск позначиться деякою економією на доставці (близько 5 тис. грн. на рік), а відтак і зниженням собівартості та зменшенням рівня збитковості. Як відомо, друковані ЗМІ в більшості випадків, на жаль, поки що не є самоокупними. Ми вдячні районній владі, яка це також розуміє і вишукує алгоритми взаємодії, що дозволяють нам виживати. Та все ж відчуваємо потребу і самим шукати можливості до зниження затратності, і це є одним із таких кроків.

До речі, з 34-х друкованих видань, які виходять у регіонах області, наша районка залишається однією з 8-ми останніх, що ще зберегли дворазовий випуск. Решта ще раніше перейшли на одноразовий, передусім через причини, про які ми щойно розповіли і які є типовими для друкованих видань не лише нашої області, але й усієї України.

По-друге – в наступному році плануємо, що тижневик виходитиме не щосуботи, як це було у 2005-му році, а щочетверга. Передусім, четвер – день зручний для поштовиків, тож, визначаючись із днем виходу, ми погодили його з ними. Пообіцяла перелаштуватися під такий режим виходу і друкарня, сподіваємося, що там особливих перешкод також бути не повинно. А крім того – четвер чи не найзручніший день для футбольних уболівальників, яких, як з’ясувалося в ході нерепрезентативного опитування, серед наших читачів значна кількість. Тож їх очікування і побажання ми також маємо враховувати. Зокрема, номер, що виходитиме в четвер, зможе містити повний і вичерпний звіт попереднього туру, а також завчасно подаватимуться анонси наступних футбольних поєдинків, що найчастіше гратимуться в суботу або неділю.

І насамкінець: враховуючи численні звернення і побажання наших постійних читачів, плануємо з початку наступного 2018 року повернутися до публікації телевізійних програм. Скільки телеканалів буде включено до цих телепрограм, і які саме – вивчатимемо в цей період, що залишився до нового року, виходячи з об’єктивних можливостей завчасного отримання програми кожного конкретного телеканалу та глядацьким попитом на той чи інший канал. Звичайно, усі доступні для сучасного глядача канали супутникового, кабельного телебачення чи навіть того, що транслюється в мережі цифрового телебачення (Т-2) ми навряд чи будемо в змозі проанонсувати, але 8-10 основних, гадаємо, нам цілком по силах.

Отож сподіваємося, що наше з вами, дорогі читачі районки, спілкування у наступному 2018 році буде не менш цікавим і не менш взаємно корисним, аніж це було до сьогодні.

З повагою, редакція «Трудової слави».