Ганнівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста-землевпорядника.

Загальні вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного профілю, стаж роботи за спе-ціальністю не менше одного року, уміння володіти комп’ютером в обсязі користувача програмного забезпечення.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення у газеті.

За детальнішою інформацією щодо умов та оплати праці звертатися за телефоном: 9-42-21, 068-850-69-40