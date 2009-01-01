«Трудова слава» матиме власне приміщення

13 серпня - День будівельника

Нині редакція районної газети перебуває в орендованому приміщенні. Та незабаром, завдяки меценатству генерального директора ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» О.Поворознюка, ми матимемо власний, комфортний і затишний офіс – Олександр Григорович допоміг нам придбати будівлю майстерні колишньої Петрівської загальноосвітньої школи № 2 і силами однієї з підрядних організацій Криворіжжя проводить його реконструкцію.

Робота там кипить щодня. Вже впорядкована прибудинкова територія, ведуться внутрішні роботи. Приміщення буде обладнане автономною котельнею на твердому паливі, складом для його зберігання, робочими кабінетами і підсобними приміщеннями, підключене до мереж водопостачання і водовідведення, тож буде і внутрішній санвузол. Словом, «Трудова слава» незабаром отримає гарний подарунок.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: етапи реконструкції: початок і вихід на фінішну пряму.

Фото автора.