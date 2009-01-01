Умілець з Петрового виготовляє оригінальні дерев’яні вироби: від мініатюрних фоторамок до садових альтанок

Світ наших захоплень

53-річний пенсіонер та інвалід II групи Василь Кравцов з селища Петрового, що на Кіровоградщині, втілює у життя власні мрії через дерево, займаючись різьбленням.

Майструє чоловік досить своєрідні дизайнерські речі, починаючи від мініатюрних фоторамок і закінчуючи кількаметровими садовими альтанками.

Перший досвід роботи з деревом фаховий електрозварювальник отримав десять років тому. Тоді, на прохання дружини, полагодив щойно придбаний кухонний гарнітур та підремонтував кухонні стільці. Так непомітно і зацікавився обробкою дерева та освоїв ази різьбярства. Тоді ще й не сподівався, що маленьке захоплення поступово переросте у справу всього життя, що приноситеме не лише задоволення, а і невеличкий прибуток до мінімальної пенсії.

«Спочатку робив стільці і столи, – розповідає Василь. – А потім перейшов добільш серйозних речей. Виготовляв вироби з будь-якої породи дерева. Перші, наприклад, майстрував з дуба. Потім працював з вільхою, осикою, берестом. Але най-більше вподобав сосну, яку замовляю у місцевому лісництві».

У своїх доробках петрівський майстер відображає різноманітну тематику. У Петровому його авторські роботи прикрашають, наприклад, православні храми і оселі багатьох місцевих жителів. Вже давно облюбували їх і мешканці сусіднього Дніпра, Жовтих Вод, Кривого Рогу, Кропивницького та Олександрії. Знайшлися поціновувачі навіть за кордоном.

Звичайно, для Василя Борисовича існує таке поняття, як робота «під замовлення». І скільки тих робіт пройшло крізь його руки, сказати важко. Головне, що в чималому переліку є вироби будь-якої складності і на будь-який смак.

«Дерев’яні меблі зараз досить популярні, - каже умілець, - особливо ліжка з художнім різьбленням, садові бесідки, столики, лавки тощо. Всі вони виготовлені на совість, тому не складають конкуренції фабричним».

У самого ж майстра вдома із власних виробів – чудова дерев’яна кухня та інші кухонні меблі.

Окрім того, при нагоді петрівський умілець виставляє свої роботи на всіялких ярмарках та виставках, що проходять у Кропивницькому. А щосуботи його можна побачити на центральному ринку в Петровому.

Більше інформації про роботи умільця дізнавайтесь у нього самого за тел: 097-389-2395.

Наталія Луценко, м. Олександрія

(З Інтернетблогу автора)