В ногу з часом

Із розвитком суспільства змінюється і образ бібліотеки, її місія і завдання, технологія діяльності. Адже прогрес в усіх галузях економіки і суспільного життя розвивається просто шаленими темпами, тож, якщо бібліотечна справа буде залишатися такою, якою була 30, 20, 10 років тому, то стане нецікавою для людей, просто непотрібною.

Це добре розуміють бібліотечні працівники, зокрема районної дитячої бібліотеки. Тож намагаються не відставати від життя, широко застосовуючи сучасні інформаційні технології, змінюючи підходи до своєї діяльності, по-новому моделюючи та організовуючи своє інформаційне середовище.

У районній дитячій бібліотеці діють 4 комп’ютери з доступом до Інтернету, який надається за рахунок бюджетних коштів. Вона має свій сайт, сторінки у со-ціальних мережах. Обладнання, отримане завдяки перемозі в грантовому конкурсі програми «Бібліоміст», використовується для надання читачам безкоштовного доступу до мережі «Інтернет». Крім цього, бібліотека надає такі послуги, як пошук інформації на замовлення, запис інформації на флешку, друк на принтері, сканування, копіювання. Вже три роки в бібліотеці діє безкоштовна Wi-Fi – територія.

Інтернет-центр районної дитячої бібліотеки обладнаний трьома комп’ютерами, до послуг користувачів принтер, сканер, завдяки веб-камерам вони можуть спілкуватися в Skуpe-режимі. Для користувачів організоване навчання основам комп’ютерної грамотності та роботи в Інтернет-мережі. Робота Інтернет-центру спрямована на те, щоб не лише навчити користуватися Інтернет-ресурсами, а й орієнтуватися на кращі і цікавіші сайти, всебічно показати можливості Інтернету для дозвілля, навчання та спілкування. Для цього проводять різноманітні заходи. Цікавими та пізнавальними були віртуальні подорожі, мандрівки, екскурсії, тренінги, огляди тощо.

Таким чином можна констатувати, що використання сучасних технологій в обслуговуванні користувачів не тільки підвищує ефективність використання ресурсів бібліотеки, а й полегшує шлях користувача до інформації, підвищує престиж і привабливість бібліотеки.

Слід зазначити, що про ефективність роботи бібліотек говорить не тільки такий традиційний показник, як відвідуваність, бо в сучасних умовах відвідуваність -це не тільки фізична присутність користувачів в приміщенні книгозбірні, а й перегляд веб-сайту, на якому можна отримувати інформацію цілодобово, спілкування і отримання інформації в соціальних мережах. Тому працівники бібліотеки систематично підтримують функціонування сайту, намагаються подавати якомога більше інформації. На сайті закладу, зокрема, можна ознайомитися з інформацією про цікаві заходи, які відбулися в бібліотеці.

Працівники бібліотеки ведуть активну патріотично-виховну роботу. З нагоди Дня Соборності України в бібліотеці проведено годину духовності «Нам берегти тебе, Соборну і єдину», в рамках якої пройшла мультимедійна презентація, метою якої було поглиблення знання дітей про історію виникнення свята Соборності України та презентація книжково-ілюстративної виставки «Україна суверенна – від витоків до сьогодення». Були проведені заходи з нагоди вшанування героїв Крут – подвигу юнаків, які вийшли захищати Україну від більшовицької агресії: історико-патріотична година «Велич і трагедія Крут», виставка-реквієм «Крути – наш біль, наша пам’ять». Вшановують працівники бібліотеки і героїв Майдану та Небесної сотні, захисників Вітчизни, які воюють з бандитами-сепаратистами і російськими найманцями на Донбасі – вони провели годину-реквієм «Героям Небесної сотні присвячується», оформили книжкову виставку «На варті наших душ Небесна сотня».

До 25-річчя Незалежності України користувачі районної дитячої бібліотеки взяли участь у скайп-зустрічі «Усі ми діти твої, Україно!» зі своїми ровесниками з Христофорівської сільської бібліотеки Миколаївської області. До Дня українського козацтва в бібліотеці було проведено історичний екскурс «Козацькими шляхами», до Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні школярів запросили на годину історичної пам’яті «Голод 33-го: біль душі і пам’ять серця», в рамках якої було презентовано виставку-реквієм «Українська трагедія ХХ століття: голодомор», проведено огляд літератури «Трагедія, що сколихнула землю».

Працівники бібліотеки ведуть роботу і в інших напрямках: морально-правового виховання, краєзнавства, екологічного виховання, популяризації читання, організовують дозвілля дітей, зокрема в канікулярний період. При бібліотеці діють клуби «Інтернет-чомучки», «Книга і лялька», «Умілі ручки».

Прийшов час познайомитися з працівниками районної дитячої бібліотеки. Це небайдужі, креативні і високопрофесіональні майстри своєї справи: Ніна Єременко – директор бібліотеки, Алла Іщенко – бібліотекар з надання послуг дошкільникам та учням 1 – 5 класів, Людмила Назарчук – бібліотекар з надання послуг учням 6 – 9 класів та організаторам дитячого читання, Лідія Сидоренко – бібліотекар читальної зали. Тож побажаємо їм подальших успіхів у роботі, яка, як і будь-яка виховна і навчальна робота з дітьми, спрямована в майбутнє.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: юні користувачі Інтернет-центру; серед читачів бібліотеки є і малята дошкільного віку; Л.Назарчук; Л.Сидоренко, А.Іщенко і Н.Єременко.