Шановні жителі та гості району!

Запрошуємо усіх взяти участь у святкуванні Дня Державного Прапора та 26–ї річниці Незалежності України

Програма святкових заходів:

23 серпня 2017 року

0 9.00 біля приміщення районної державної адміністрації та районної ради відбудуться урочистості до Дня Державного Прапора України «Прапор нашої Вкраїни має колір жовто-синій».

24 серпня 2017 року

9.00 – молебень у Свято-Покровській церкві «В ім’я процвітання України».

10.00 - Хода вишиванок «Вишивана Петрівщина», відкриття районної Дошки пошани «Славиться Петрівщина своїми людьми», урочистий концерт відзначення 26-ої річниці Незалежності України «Єдина країна – рідна Україна», спортивні та дитячі розваги, виставка-продаж робіт декоративно-ужиткового мистецтва, святкова лотерея з цінними подарунками , яка проводиться за сприяння народного депутата України Анатолія Кузьменка, та солодощами для дітей. А також ще багато приємних сюрпризів!

З 18.00 до 24.00 у парку відпочинку відбудеться танцювально-розважальна програма з вікторинами та запальною музикою від радіо «Маяк» Україна - «Вечірнє шоу Дизеля та Корабльова»

Під час святкування працюватиме виїзна торгівля.

І, звичайно ж, будемо вдячними учасникам та гостям свята, якщо ви прийдете у вишиванці чи в іншому стилізованому українському вбранні.

Оргкомітет.