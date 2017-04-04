РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Петрівської районної ради Кіровоградської області

від 07 серпня 2017 року № 38 - р

смт Петрове

Про скликання вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 6, частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2.4 розділу ІІ, пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання:

1. Скликати вісімнадцяту сесію районної ради сьомого скликання 18 серпня 2017 року на 10.00 годину в сесійній залі районної ради за адресою: смт Петрове вул. Святко-ва, 20.

2. На обговорення винести наступні питання:

2.1.Про внесення змін та доповнень до бюджетної програми районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік.

2.2.Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року №225 «Про районний бюджет на 2017 рік».

2.3.Про передачу майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ Петрівського району до комунальної власності територіальної громади Новостародубської сільської ради.

2.4.Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, які надаються в оренду ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний ком-бінат».

2.5.Про затвердження результатів аукціону.

2.6.Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 4.04.2017 № 302 «Про посилення контролю за надходженнями до місцевих бюджетів».

2.7.Про заслуховування інформації начальника Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Петрівського району за І півріччя 2017 року.

2.8. Про заслуховування інформації начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Петрівського району за І півріччя 2017 року.

2.9.Про внесення змін та доповнень до районної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на 2013-2017 роки.

2.10.Про внесення змін та доповнень до програми розвитку житлового будівництва та забезпеченості містобудівною документацією Петрівського району на 2016 – 2020 роки.

2.11.Про внесення змін та доповнень до районної програми соціальної підтримки учасників АТО і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2018 роки.

2.12.Про внесення змін та доповнень до програми зайнятості населення Петрівського району на період до 2017 року.

2.13. Про надання дозволу на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з фізичною особою - підприємцем Шеліганом Вадимом Потаповичем.

2.14.Про внесення змін та доповнень до програми еконо-мічного і соціального розвитку Петрівського району на 2017 рік.

2.15.Інші питання.

3. На сесію районної ради запрошуються депутати районної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники територіальних органів, управлінь, розташованих на території району, голови територіальних громад, засоби масової інформації.

Голова районної ради Т. Сакара