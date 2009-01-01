Обжинки в ТОВ «Фортуна»

Днями вихованці ДНЗ «Сонечко» в національному вбранні поспішали до залу урочистих подій сільгосппідприємства ТОВ «Фортуна», що входить до агрохолдингу, очолюваного генеральним директором Ф.І.Згривцем, адже саме їм випала честь першими привітати жниварів. Після виступу дітей Федір Іванович зазначив, що трудовий колектив фортунівців, який очолює Л.І.Назарук, у цьому році попрацював досить добре і виростив найкращий урожай ранніх зернових серед усіх господарств, що входять до агрохолдингу. Збирали хлібні культури високими темпами, і за дев’ять робочих днів збіжжя вже було в коморі. Керівник подякував хліборобам за сумлінну працю, побажав родинного затишку та нових трудових звершень. До колективу також звернувся і Леонід Іванович, який теж висловив вдячність усім, хто брав участь у збиранні ранніх культур, побажав здоров’я, миру та злагоди в родинах, висловив впевненість, що і надалі хлібороби працюватимуть успішно і злагоджено.

Далі обжинки проходили за святковими столами за участю дружин жниварів. Всі разом під живий музичний супровід ще довго завзято танцювали і співали.

Сергій АНДРУСЕНКО.

На знімках: вихованці «Сонечка» прийшли привітати хліборобів; до жниварів звертається Федір Згривець; Куховарка Ліза Ярмола накриває святковий стіл; працівники господарства з керівником Леонідом Назаруком; комбайнери Богдан Кива і Максим Оришака (на знімку зі своїми дружинами) ударно попрацювали, тож тепер мають можливість гарно відпочити.

Фото автора.