Результати жнив 2017 року

Хлібороби Петрівщини з честю виконали свій головний землеробський обов’язок, зібрали вирощений нелегкою працею урожай ранніх зернових культур.

Згідно з даними Міністерства аграрної по-літики та продовольства України, аграріями Петрівського району завершено збір ранніх зернових та зернобобових культур. Цього року в регіоні обмолотили 26129 га та зібрали 88068 тонн зерна, загалом середня врожайність склала 33,7 ц/га.

Зокрема, у розрізі культур зібрано: озимої пшениці - 37,0 ц/га, озимого ячменю – 34,0 ц/га, ярої пшениці – 28,1 ц/га, ярого ячменю – 22,3 ц/га, гороху – 25,0 ц/га. Крім зернових, господарствами району скошено та обмолочено озимого ріпаку на площі 2802 га із середньою урожайністю 27,6 ц/га.

Життя іде. І не вичерпується хліборобський рід. Трудові династії поповнюються молодими фахівцями. Діти і онуки продовжують справу своїх батьків. Тож продовжувачі династії хліборобів уже розпочали готувати ґрунт під посів озимих культур наступного урожаю.